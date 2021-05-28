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الجمعة، 28-05-2021 12:29 م

وجهة زيدان المقبلة بعد ريال مدريد

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الوكيل الاخباري - مع الإعلان رسميا عن رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن ريال مدريد الإسباني، تتوفر احتمالات "محدودة" للمدرب الفرنسي هذا الصيف.

وتنحصر احتمالات التدريب لزيدان على 3 احتمالات فقط، في وقت اختارت فيها أغلب الأندية الكبيرة مدربيها للفترة المقبلة.

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الاحتمال الأول هو الأوضح، وهو التوقيع مع يوفنتوس الإيطالي، النادي الذي خاض معه أياما جميلة كلاعب، وله علاقات قوية بالنادي.

يوفنتوس يعاني من أزمة حقيقية مع "فشل" مغامرة المدرب أندريا بيرلو، وضياع لقب الدوري، لذا التعاقد مع زيدان قد يعيد الفريق للقمة، وقد يبقي البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف "السيدة العجوز".

ولكن احتمالية انتقاله لليوفي قد تصبح "حلما متبخرا" في حال وقع ماسيميليانو أليغري مع فريقه القديم، وهي الأنباء التي انتشرت في الساعات الأخيرة.

بداية زيدان في عالم كرة القدم كانت مع نادي بوردو، الذي خرج منه للعالمية والاحتراف الخارجي في التسعينات.

نادي زيدان القديم يعاني من أزمة مالية حادة تتمثل بإفلاس النادي، ومعاناته في الدوري الفرنسي.

تقارير أخيرة ربطت زيدان بعملية إنقاذ بوردو، وإعادته للمنافسة على الدوري الفرنسي، وهو أمر وارد كمغامرة سريعة للفرنسي قبل العودة لتدريب أندية النخبة.

الاحتمال الثالث هو توجه زيدان إلى لندن، وتدريب توتنهام هوتسبر، الذي يبحث عن مدرب جديد لتعويض رحيل جوزيه مورينيو.

النادي الإنجليزي يعتبر "حقل ألغام" بسبب مشاكله العديدة، وإعلان رحيل نجمه الأول هاري كين، وافتقاده لروح البطل.

يذكر أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد، الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ودور الـ32 في كأس ملك إسبانيا، لينهي الموسم خالي الوفاض لأول مرة في 11 عاما.

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