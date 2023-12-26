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الثلاثاء، 26-12-2023 04:20 م

وجهة مفاجئة تهدد عودة فاران إلى ريال مدريد

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الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يرحب بعودة فاران إلى صفوف الملكي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن فاران قد يعود إلى لانس في الشتاء، بسبب سعي اللاعب بقوة للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

ويشعر فاران بانزعاج شديد من تراجع الدور الذي يلعبه مع الشياطين الحمر هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وسبق أن صرح فاران في وقت سابق بأنه قد ينهي مسيرته في واحد من الأندية التالية: "ريال مدريد أو لانس أو مانشستر يونايتد".

ونفت مصادر قريبة من فاران الأنباء الخاصة باقترابه من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الموسم.

ويرتبط المدافع الفرنسي بعقد مع الشياطين الحمر حتى صيف 2025.

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