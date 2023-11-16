وجوه شابة في تشكيل السعودية المتوقع أمام باكستان

الوكيل الإخباري - استقر الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، على إجراء تغييرات في تشكيل الأخضر أمام نظيره الباكستاني، مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الفتح بالأحساء، في مستهل مبارياته بدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.



وسيزج مانشيني بعدد من الوجوه الشابة لأول مرة في مباراة رسمية مع المنتخب الأول، ومنهم عون السلولي ومعاذ فقيهي وفيصل الغامدي وعباس الحسن ومحمد مران.



وسيعتمد المدرب الإيطالي على بعض الأسماء الخبيرة، أمثال الحارس محمد العويس والمدافع علي البليهي والمهاجم صالح الشهري.



وسيدخل مانشيني المباراة بطريقة (3-5-2)، التي يرغب في تحفيظها للاعبين، قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة التي تستضيفها قطر.



ويفتقد الأخضر لثنائي الخبرة سلمان الفرج وسالم الدوسري بسبب الإصابة، فيما استبعد مانشيني الثلاثي سلطان الغنام ومحمد كنو وفراس البريكان، الذين كانوا ركائز أساسية في مونديال قطر الأخير.



ومن المتوقع أن يدخل منتخب السعودية المباراة، بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد العويس.



الدفاع: علي البليهي، عون السلولي، حسان تمبكتي.



الوسط: معاذ فقيهي، مختار علي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سعود عبد الحميد.



الهجوم: صالح الشهري، محمد مران.

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