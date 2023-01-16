ودية النصر والهلال تساعد سان جيرمان على حل أزمة كبرى

الوكيل الإخباري - تلقى نادي باريس سان جيرمان، دفعة في طريقه للتعافي من أزمة الخسائر المالية التي تعرض لها في الموسم الماضي.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن عجز الميزانية لدى سان جيرمان بلغ 370 مليون يورو في الموسم الماضي، ويقترب من هذا الرقم أيضا بالموسم الحالي.



وأشارت إلى أن سان جيرمان سيحصل على ما يزيد عن 10 ملايين يورو في رحلته القصيرة إلى السعودية، والتي سيخوض خلالها ودية ضد نجوم النصر والهلال يوم الخميس المقبل.



وأشارت إلى أنه في هذه الأوقات الصعبة، تكون هذه المكاسب غير المتوقعة موضع ترحيب من إدارة النادي لتقليل العجز لدى سان جيرمان.



وذكرت أن وجود الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في صفوف سان جيرمان يساعد النادي في الحصول على هذه المبالغ، كما حدث في الصيف الماضي خلال جولة الفريق في اليابان.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

