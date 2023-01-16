الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

الإثنين، 16-01-2023 04:46 م

ودية النصر والهلال تساعد سان جيرمان على حل أزمة كبرى



الوكيل الإخباري - تلقى نادي باريس سان جيرمان، دفعة في طريقه للتعافي من أزمة الخسائر المالية التي تعرض لها في الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن عجز الميزانية لدى سان جيرمان بلغ 370 مليون يورو في الموسم الماضي، ويقترب من هذا الرقم أيضا بالموسم الحالي.

وأشارت إلى أن سان جيرمان سيحصل على ما يزيد عن 10 ملايين يورو في رحلته القصيرة إلى السعودية، والتي سيخوض خلالها ودية ضد نجوم النصر والهلال يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أنه في هذه الأوقات الصعبة، تكون هذه المكاسب غير المتوقعة موضع ترحيب من إدارة النادي لتقليل العجز لدى سان جيرمان.

وذكرت أن وجود الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في صفوف سان جيرمان يساعد النادي في الحصول على هذه المبالغ، كما حدث في الصيف الماضي خلال جولة الفريق في اليابان.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202316125414722471970

ليفاندوفسكي مدمر ريال مدريد بـ 3 ألوان

120231613557330103569

منتخب السيدات يستأنف تدريباته بحضور 19 لاعبة

120231613829787495054

المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره البحريني ودياً

1202316132240509889567

طاقم تحكيم قطري يدير مباراة كأس موسم الرياض

1202316123339548580771

رونالدو يجتاز الاختبارات البدنية وجاهز للعب 90 دقيقة مع النصر

1202316124447424700109

تركي آل الشيخ يوجه رسالة للهلال والنصر بفيديو ساخر

أخبار متعلقة
1202316124447424700109

تركي آل الشيخ يوجه رسالة للهلال والنصر بفيديو ساخر

1202310163247836539438 (1)

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع المغربي أوناحي

1202310101851233733825

250 مليون يورو وراء سفر مبابي إلى أمريكا

12023109110347481063

آل الشيخ يكشف عن قميص نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

120234132433427339908

سان جيرمان يؤجل الرد على طلب ميلان

12202231113825287818981

محمد صلاح هداف العرب في 2022