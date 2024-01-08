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الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

الإثنين، 08-01-2024 04:37 م

ورطة جديدة.. برشلونة يخسر نجمه 5 أسابيع

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الوكيل الإخباري - تلقى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ضربة قوية قبل أيام قليلة من خوض منافسات بطولة السوبر الإسباني.

وشارك المدافع إينيجو مارتينيز كبديل أمام بارباساترو في كأس ملك إسبانيا لمدة 10 دقائق فقط، بدلا من أندرياس كريستنسن، لكنه تعرض للإصابة ليخرج من أرض الملعب لصالح سيرجي روبيرتو.

وكان مارتينيز قد عاد الليلة لأول مرة، بعدما تعافى من الإصابة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا، وغاب لمدة تزيد عن 30 يوما.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن التشخيص الأولي لحالة إينيجو مارتينيز، أوضح معاناته من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليسرى.

وأشارت إلى أن مارتينيز سيغيب عن المباريات لفترة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع، وبالتالي لن يتمكن من التواجد مع برشلونة في السوبر الإسباني.

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