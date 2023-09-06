وزيرة الرياضة الفرنسية ترد على تصريحات نيمار بشأن جحيم ميسي في باريس

الوكيل الإخباري - أبدت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، إحباطها من تصريحات نيمار، التي وصف فيها النجم البرازيلي تجربته وزميله ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان بـ"الجحيم".



وخرج نيمار، المنتقل حديثا لنادي الهلال السعودي، بتصريحات صادمة نهاية الأسبوع الماضي في مقابلة مع شبكة "غلوبو" البرازيلية، حيث قال: "فرحت بعد تحقيق ميسي لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، وفي ذات الوقت كنت حزينا للغاية، لأنه عاش فترة صعبة، ذهب من جحيم باريس سان جيرمان إلى جنة المنتخب الأرجنتيني".



وردت أوديا كاستيرا خلال استضافتها في إذاعة "سود راديو" المحلية على تصريحات نيمار بقولها: "دعونا لا نضخم الأمر، بطلان يشعران بالحزن والإحباط لعدم فوزهما ببطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لم يشعرا بالسعادة بسبب ذلك".



وأضافت: "إنه إحباط الأبطال".



ووصل نيمار إلى باريس في عام 2017 كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو، ولكنه خلال السنوات الست التي قضاها في النادي، فشل في تحقيق هدفه الرئيسي: الفوز بدوري أبطال أوروبا.



وهذا الهدف لم يتحقق حتى مع توقيع ميسي مع النادي الباريسي عام 2021 قادما من برشلونة.



ورحل ميسي عن الفريق الباريسي مع نهاية عقده في 30 يونيو الماضي لينضم لإنتر ميامي الأمريكي، فيما انتقل نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.

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