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الثلاثاء، 23-01-2024 03:33 م

وزير الرياضة القطري: النشامى ظهروا بصورة مميزة في كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الرياضة والشباب القطري ورئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2023، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إن المنتخب الأردني لكرة القدم رفع المستوى الفني للبطولة.

وعبر الوزير القطري في تصريحات للإعلام الرياضي القطري الثلاثاء، عن أمنياته لمنتخب النشامى والمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، الوصول إلى أدوار متقدمة.

وأشاد الشيخ حمد بن خليفة بأداء المنتخب الأردني في مباراته أمام المنتخب الكوري، مؤكدا أن لاعبي النشامى جعلوا المباراة تنتهي بصورة جيدة، وقدموا مباراة كبيرة أمام منتخب كوريا الجنوبية من الناحية الفنية، خاصة أن تقدم فريق بحجم المنتخب الكوري بالتسجيل، زاد من صعوبة المهمة، لكن إدارة المباراة من المدرب حسين عموتة، ومستوى اللاعبين العالي جعلا المنتخب يظهر بهذه الصورة المميزة.

وأشار إلى أن المنتخب الأردني قبل بطولة كأس آسيا لعب مباريات ودية، وفاز على منتخب قطر وديا.

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