وزير السياحة السعودي يرحب بميسي في الرياض

الوكيل الإخباري - رحب أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، اليوم الإثنين، بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في العاصمة السعودية الرياض، باعتباره سفيرا للسياحة بالمملكة.



وكتب الخطيب ظهر اليوم الإثنين عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يسعدني أن أرحب بسفير السياحة السعودي ليونيل ميسي وعائلته في إجازته الثانية في السعودية".



وتابع: "يسعدنا مشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا".



وكان نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد وصل صباح اليوم الإثنين إلى السعودية، في زيارة لم يعلن عنها من قبل.





وانتشر فيديو وصول ميسي إلى الرياض رفقة زوجته أنطونيلا وأبنائه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حماس الكثير من المشجعين، خاصة أن البرغوث ارتبط كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي.

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