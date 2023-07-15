وست هام يعلن رحيل رايس بصفقة تاريخية

الوكيل الإخباري - أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، رحيل نجمه ديكلان رايس، لاعب خط وسط الفريق، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



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وقال "الهامرز" في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي: "وست هام يؤكد أنه توصل لاتفاق مع رايس على مغادرة النادي، في صفقة تاريخية".



ولم يكشف وست هام تفاصيل الصفقة، أو النادي الجديد الذي سينضم إليه رايس، لكن تقارير صحفية عديدة ذكرت أن الدولي الإنجليزي سينتقل إلى صفوف آرسنال، بدايةً من الموسم الجديد.



وشارك رايس في 245 مباراة بقميص الهامرز، منذ ظهوره الأول مع الفريق، وقد توج مسيرته مع النادي بالفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، في الموسم المنصرم.

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