وسط جدل الرحيل.. موسم جيد لشيكابالا مع الزمالك

الوكيل الإخباري - يسيطر الجدل على مستقبل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، في ظل الأزمة التي اندلعت بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي، المعزول بحكم قضائي.



واتهم مرتضى، شيكابالا، بجمع لاعبي الزمالك، وقيادة حملة تمرد بسبب المستحقات المتأخرة للفريق الأبيض.



ورد شيكابالا بأنه لم يقصر في حق الزمالك، وأنه لعب من قبل للفريق بدون أموال، وأن علاقته مع النادي والجماهير أكبر من الأمور المادية.



ويعد شيكابالا من العناصر الأساسية في تشكيلة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



وفي 2021، وقع شيكابالا على عقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم، مع وجود بند يمنح الأبيض، حق إنهاء التعاقد مع اللاعب دون الالتزام بأي تعويض مالي بعد انتهاء موسم 2022-2023.



وشارك شيكابالا في 33 مباراة خلال الموسم المنصرم، وهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة بين جميع الأجنحة في الفريق، ويتفوق عليه فقط أحمد سيد زيزو الذي خاض 49 مواجهة.



ويلعب شيكابالا، دورا أساسيا على المستوى الفني في تشكيلة أوسوريو، الذي يعول عليه كلاعب حر يتحرك على الجناح أو في عمق الملعب.



وشهدت مباريات البطولة العربية، اعتماد أوسوريو على شيكابالا في توظيف جديد كمهاجم وهمي، مما يعكس ثقته الكبيرة في قدرات قائد الفريق.



أرقام جيدة



رغم تراجع مستوى شيكابالا من الناحية البدنية بسبب عامل السن (37 عاما)، لكنه تمتع بأرقام جيدة في موسم 2022-2023.



وسجل شيكابالا 5 أهداف وصنع مثلهم في 33 مباراة مع المارد الأبيض بالموسم المنصرم.



وصنع زيزو 18 هدفاً وسجل 24 هدفاً خلال مشاركاته في جميع البطولات بالموسم الماضي.



ويتفوق شيكابالا على يوسف أسامة نبيه الذي سجل 5 أهداف فقط، أما السنغالي إبراهيما نداي سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط.



وسجل مصطفى شلبي 4 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال مشاركاته مع الزمالك في موسمه الأول.



وفي الموسم قبل الماضي، لعب شيكابالا 27 مباراة، وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

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