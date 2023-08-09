الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الرواندي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

توضيح حول ضخ المياه لمنازل المواطنين

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الصفدي يحاضر في أكاديمية الشرطة حول الحياة البرلمانية والحزبية

حوارية في الزرقاء حول تمكين المرأة اقتصاديا

أمين عام سجل الجمعيات يلتقي رؤساء الجمعيات في الطفيلة

التربية تكشف عن أبرز تحدٍ يواجه الوزارة في العام الحالي

الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تنخب مجلس إدارة جديد

الأرز عالمياً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

الأربعاء، 09-08-2023 04:44 م

وسط جدل الرحيل.. موسم جيد لشيكابالا مع الزمالك

820239162756365262992 (1)


الوكيل الإخباري -  يسيطر الجدل على مستقبل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، في ظل الأزمة التي اندلعت بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي، المعزول بحكم قضائي.

واتهم مرتضى، شيكابالا، بجمع لاعبي الزمالك، وقيادة حملة تمرد بسبب المستحقات المتأخرة للفريق الأبيض.

ورد شيكابالا بأنه لم يقصر في حق الزمالك، وأنه لعب من قبل للفريق بدون أموال، وأن علاقته مع النادي والجماهير أكبر من الأمور المادية.

ويعد شيكابالا من العناصر الأساسية في تشكيلة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وفي 2021، وقع شيكابالا على عقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم، مع وجود بند يمنح الأبيض، حق إنهاء التعاقد مع اللاعب دون الالتزام بأي تعويض مالي بعد انتهاء موسم 2022-2023.

وشارك شيكابالا في 33 مباراة خلال الموسم المنصرم، وهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة بين جميع الأجنحة في الفريق، ويتفوق عليه فقط أحمد سيد زيزو الذي خاض 49 مواجهة.

ويلعب شيكابالا، دورا أساسيا على المستوى الفني في تشكيلة أوسوريو، الذي يعول عليه كلاعب حر يتحرك على الجناح أو في عمق الملعب.

وشهدت مباريات البطولة العربية، اعتماد أوسوريو على شيكابالا في توظيف جديد كمهاجم وهمي، مما يعكس ثقته الكبيرة في قدرات قائد الفريق.

أرقام جيدة 

رغم تراجع مستوى شيكابالا من الناحية البدنية بسبب عامل السن (37 عاما)، لكنه تمتع بأرقام جيدة في موسم 2022-2023.

وسجل شيكابالا 5 أهداف وصنع مثلهم في 33 مباراة مع المارد الأبيض بالموسم المنصرم. 

وصنع زيزو 18 هدفاً وسجل 24 هدفاً خلال مشاركاته في جميع البطولات بالموسم الماضي.

ويتفوق شيكابالا على يوسف أسامة نبيه الذي سجل 5 أهداف فقط، أما السنغالي إبراهيما نداي سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط.

وسجل مصطفى شلبي 4 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال مشاركاته مع الزمالك في موسمه الأول.

وفي الموسم قبل الماضي، لعب شيكابالا 27 مباراة، وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023916335599682952

عملاق إنجليزي يبدأ مفاوضاته لخطف بافارد

820239161057332544663

من هو لامين جمال معجزة برشلونة الجديد؟

820239152256772400282

الرمثا والفيصلي يتطلعان لحسم قمة الدوري الأردني

820239124753577148377

نجم السباحة الأسترالية يثير الغموض حول مستقبله

82023913193883900463

حاتم الروشدي يعود للفيصلي

820239133530110447419

إنتر ميامي يطرد حارسه بسبب ميسي

أخبار متعلقة
720231393629296265064

الريـالات ينضـم لكتيبة الحسين لثلاثـة مواسـم

720231391635952228211

الفيصلي يتعاقد مع اللاعب عارف الحاج

720231391524514557023

فوز مغير السرحان على الأهلي ببطولة الدرع

720231391336203988413

المنتخب الوطني لكرة السلة 3x3 يفتتح مشاركته بالدورة العربية

7202312162559501668260 (1)

رسميا.. باريس يستقطب برج بنفيكا مجانا

720231215039311160818 (1)

الهلال يقدم عرضا لنجم من البريميرليج