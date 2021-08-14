وسيم البزور يتحدث بعد الخسارة من الحسين إربد

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأكد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي شباب الأردن، وسيم البزور، أن فريقه يعاني من أزمة نتائج، وظهر تأثره بغياب قائده وقلب دفاعه يايا بانانا بسبب الإصابة جليا، حيث لم يستطع تأمين اللاعب القادر على تعويضه وذلك واضح بالأرقام في المباريات الأخيرة.وتابع المدرب الوطني في حديث خاص لموقع ملاعب : " أنا سعيد من فريقي، قدمنا الأداء المطلوب ولا يوجد ضغوطات، علينا الثبات واكساب اللاعبين الخبرات وتقديم المزيد من العمل والعودة لسكة الانتصارات والخروج من أزمة النتائج".وأضاف : " شخصيا تجاوزت قصة أن لاعبينا أصحاب أعمار صغيرة، وإن كان الجميع يتداول ذلك، لعبوا مرحلة كاملة وأصحب لديهم القدرة على التعامل مع المباريات، بالتأكيد عاتبتهم وأتعامل معهم بقسوة، وذلك لأنني أرغب بصقل شخصيتهم الكروية ليكونوا قادرين على المنافسة في دوري المحترفين".وعن الخسارة من الحسين، قال : " على الورق ومن ناحية التجهيزات والتعاقدات الغلبة للحسين، ولكننا كنا ند لهم في الملعب، الأهداف أخطاء وهذه هي كرة القدم ".واختتم حديثه : " أنا ضد الحديث بأن هذه النسخة الأقوى لدوري المحترفين، الفرق متقاربة ورقيا ومن حيث النتائج، ولكن من حيث المستوى فالأمور متوسطة، رغم تعاقد العديد من الأندية مع عدد كبير من اللاعبين، والتي قد تخدمهم كرويا ولكنها ستكبدهم الديون، على عكس الفرق الأخرى الغير قادرة على التعاقدات".