وصول صفقة البايرن الجديدة إلى ميونخ .. صورة

الوكيل الإخباري - يستعد بايرن ميونخ لإبرام ثاني صفقاته الشتوية، بعد نجاحه في ضم إريك داير في وقت سابق، قادما من صفوف توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة.



وبحسب فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، وصل ساشا بوي، لاعب جالطة سراي إلى ميونخ تمهيدًا للتوقيع مع الفريق البافاري.



ونشر فابريزيو، عبر حسابه على شبكة "إكس" (تويتر سابقا) الصورة الأولى التي تم التقاطها له في ميونخ، قبل إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.



وأوضح رومانو أنه من المنتظر أن يوقع بوي على عقد ينتقل بموجبه من جالطة سراي التركي لصفوف بايرن حتى عام 2029.



وتمثل تلك الصفقة أهمية كبيرة لبايرن ميونخ الذي يعاني كثيرًا في الشق الدفاعي هذا الموسم، لغياب لتواجد كيم مين جاي رفقة كوريا الجنوبية في أمم آسيا، إلى جانب تواجد نصير مزراوي رفقة المغرب في الكان.



كما عانى البايرن أيضًا من الإصابات في الآونة الأخيرة، من دايوت أوباميكانو وكونراد لايمر وجوشوا كيميتش، الأمر الذي قلل من الحلول أمام المدرب توماس توخيل.



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