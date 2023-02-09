وعد بالملايين في انتظار نجوم الهلال قبل مواجهة ريال مدريد

الوكيل الإخباري - وصل نادي الهلال إلى المحطة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية وضمان ميدالية إما ذهبية أو فضية، ولكن لاعبي "الزعيم" في انتظارهم ملايين الريالات بعد العودة إلى السعودية.



ونجح الهلال بالوصول إلى نهائي مونديال الأندية 2022، بعد الفوز على فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، ليواجه ريال مدريد الذي انتصر هو الآخر على الأهلي المصري أمس الأربعاء.



وأعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن تقديمه لمكافأة مالية خاصة للاعبي الزعيم، بحصول كل لاعب على مبلغ مليون ريال سعودي، بعد التأهل إلى النهائي.



ووعد الوليد لاعبي الهلال، بهدية خاصة أخرى، ألا وهي حصول كل لاعب على مليون ريال آخر، حال الفوز في النهائي والتتويج بمونديال الأندية.



كما أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن تقديم مكافأة قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب، عقب التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (في 2013) والعين الإماراتي (في 2018) يصل لنهائي مونديال الأندية لكرة القدم.

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وسيلعب الهلال في النهائي مع المتأهل مع ريال مدريد الإسباني السبت القادم عند الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الاردن و مكة على إستاد "مولاي عبدالله" في المغرب.

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