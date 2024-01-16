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الثلاثاء، 16-01-2024 04:09 م

وفاة أسطورة أتلتيكو مدريد

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الوكيل الإخباري - توفي المدافع الأرجنتيني السابق خورخي جريفا بطل كوبا أمريكا مع الألبيسيليستي الذي حصد عدة بطولات مع أتلتيكو مدريد الإسباني، عن عمر 88 عاما، حسبما أعلن النادي الذي كان "رمزا" له؛ نيويلز أولد بويز.اضافة اعلان


وأعلن النادي الأرجنتيني عبر منصات التواصل الاجتماعي: "نأسف بشدة لوفاة خورخي برناردو جريفا".

وتابع: "الأستاذ والرمز الأسطوري لنيويلز، كان لاعبا ومدربا للناشئين وخرج من تحت يديه لاعبين كبار. سيظل إرثك دوما جزءا من تاريخنا، ارقد بسلام".


لعب جريفا 5 مواسم مع الفريق الأرجنتيني قبل أن ينضم إلى الروخيبلانكوس في 1959 حيث لعب 291 مباراة طوال 10 مواسم حصد خلالها 5 ألقاب: الدوري الإسباني 1966، وكأس ملك إسبانيا 1960 و1961 و1965، وكأس الكؤوس الأوروبية في 1962.

وفي 2019 عاد إلى مدريد لتكريمه بملعب واندا متروبوليتانو وسط احتفاء دافئ من الجمهور.

وبعد انتهاء حقبة الأتلتي، انتقل جريفا إلى إسبانيول الذي كان يلعب وقتها في الدرجة الثانية، وتمكن من قيادته للصعود مجددا للدرجة الأولى، قبل أن يعتزل اللعب في 1971.

ومع منتخب الأرجنتين، توج جريفا بكوبا أمريكا 1959 التي أقيمت في بلاده، وفاز بها الألبيسليستي على حساب البرازيل (جيل بيليه) التي كانت قد عادت بكأس العالم من السويد قبلها بعام واحد فقط.

 




 

 


 

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