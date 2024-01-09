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الثلاثاء، 09-01-2024 03:25 م

وفاة أسطورة الكرة الألمانية فرانز بيكنباور

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الوكيل الإخباري - سطورة كرة القدم الألمانية فرانز بكنباور عن عمر يناهز 78 عاما، حسبما أعلنت عائلته الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية.

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد (السابع من يناير/ كانون الثاني 2024)، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة الثنين لوكالة سيد أحد فروع فرانس برس.

وانسحب بكنباور (78 عاما)، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدربها بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.  

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