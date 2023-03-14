الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأمن السيبراني يُحذر من رابط يدعي تقديم 200 دينار من خلال الضمان

ولي العهد ممازحا: لقينا سلمى!

إيقاف الحركة السياحية في البترا بسبب الأمطار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخصاونة: مستعدون لمساعدة ليبيا بالمجالات الطبية والبنية التحتية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

اجتماع عسكري خليجي هو الأول من نوعه في الإمارات

الأمن يوضح حقيقة وقوع عملية سطو مُسلح في إربد

إحالة ملف "شهداء معان" إلى محكمة أمن الدولة

توني بلير: سوناك ليس الحليف الأول لأمريكا

الثلاثاء، 14-03-2023 01:32 م

وفاة أسطورة الوثب العالي فوسبوري

320231410193802159317


الوكيل الإخباري - توفي الأميركي الأسطورة ديك فوسبوري الذي أحدث ثورة في رياضة الوثب العالي وتوج بالذهبية الأولمبية عام 1968، عن 76 عاماً وفق ما أعلن الإثنين وكيل أعماله.

وقال راي شولت في بيان إن فوسبوري توفي في الساعات الأولى من يوم الأحد بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية، مضيفاً "بقلب حزين جداً، عليّ أن أنشر نبأ وفاة صديقي وموكلي منذ مدة طويلة ديك فوسبوري بسلام أثناء نومه في وقت مبكر من صباح الأحد...".

وتابع "سيفتقد الأصدقاء والمعجبون من جميع أنحاء العالم ديك كثيراً. إنه أسطورة حقيقية وصديق للجميع!".

من مواليد 6 مارس 1974 في بورتلاند بولاية أوريغون، يعتبر فوسبوري أحد أكثر الرياضيين تأثيراً في تاريخ رياضات المضمار والميدان.

فإلى جانب فوزه بميدالية ذهبية في أولمبياد 1968، أحدث ثورة في رياضة الوثب العالي بتقنية "فوسبوري فلوب" التي يعتمدها تقريباً جميع ممارسي هذه الرياضة في يومنا هذا.

وتميزت طريقته بالركض بشكل قطري نحو العارضة، ثم الانحناء والقفز للخلف فوقها، مما منحه مركز كتلة أقل بكثير في طريقه صعوداً من التقنيات التقليدية في ذلك الوقت.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320231412575598309861 (1)

أبرز مباريات اليوم.. مواجهتان في دوري ابطال اوروبا وكأس خادم الحرمين

320231322122263347574 (1)

تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي على ملعبه في شهر رمضان

320231412040427146780

فريق شباب الأردن يلتقي نواذيبو الموريتاني غدا

3202314122732474381584

كارلوس ألكاراز يحقق انتصاره رقم 100

3202314123746668804296

رسميا.. تغيير نظام السوبر الإيطالي

3202314102830569960605

5 لاعبين عرب.. الكاف يعلن التشكيل المثالي لجولة أبطال إفريقيا

أخبار متعلقة
220231414551113932920

القنوات المجانية لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الليلة

220231412428815216936

الزمالك يحصل على حكم قضائي ضد التعاون السعودي

220231413140330980218

ريال مدريد يعود إلى هدف قديم لتعويض بنزيما

2202314134935982001723

حارس جديد على رادار تشيلسي

220231494214819696945

إيقاف الحكم المصري إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى

2202314111240654631188

رسم خطوط التسلسل يتسبب باستبدال حكم مواجهة ليفربول وإيفرتون!