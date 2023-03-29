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الأربعاء، 29-03-2023 11:36 ص

وفاة الحواس نجم الطائرة الأردنية السابق

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، وفاة لاعب المنتخب وفريق البقعة سابقا يوسف الحواس.

وعبرت أسرة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة عن تعازيها العميقة لأهل اللاعب الذي قدم الكثير للعبة على امتداد سنوات طويلة وكان أحد أبرز نجومها.

وبدأ الحواس مسيرته كلاعب مع البقعة ليبرز معه بصورة مميزة قبل أن يتم استدعاؤه لصفوف منتخب الأردن حيث مثله بالعديد من البطولات العربية. 

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