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الأحد، 09-07-2023 01:20 م

وفاة اللاعب القطري الكابتن سلطان بخيت الكواري

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الوكيل الإخباري - توفي يوم السبت، لاعب كرة القدم القطري، الكابتن سلطان بخيت الكواري، الذي لعب في صفوف ناديي السد والغرافة سابقا.
 
ونعى الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حساباته بمواقع التواصل الكابتن سلطان بخيت الكواري، قائلا "إنّا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن الله (اللاعب سلطان بخيت الكواري) لاعب منتخبنا الوطني السابق".

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وأضاف النادي "نتقدم إلى أهله وذويه ببالغ التعازي سائلين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

 

 

 

كما نعى ناديا السد والغرافة الفقيد، متقدمين "ببالغ التعازي إلى أهله وذويه، وسائلين الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

 

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