الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

بلدية الموقر تقرر تأجيل أقساط السلف في رمضان

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

مهيدات: استقبال 4949 طلبا عبر نظام الشكاوى خلال العام الماضي

الأحد، 19-03-2023 01:05 م

وفاة المقاتل الروسي محمد علي في أمريكا

32023199848970587631


الوكيل الإخباري - توفي رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي محمد علي سعيدوف، لإصابة بنزيف في المخ أثناء حصة تدريبية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" عن أحد أفراد فريق المقاتل، قوله: "أصيب محمد علي أثناء مواجهة للتدريب، وبدأ نزيف في المخ. كان في غيبوبة، ولم ينقذ حياته إلا بجهاز دعم الحياة. قال الأطباء في الليلة الماضية، إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، وأوقفوا جهاز دعم الحياة".

اضافة اعلان


وترك محمد علي سعيدوف، الذي ولد في طاجيكستان عام 1994، وراءه أربعة أطفال.


وخاض المقاتل الروسين نزالين فقط خلال مسيرته الاحترافية، وفاز كليهما.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320231994443890381979

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

3202318152157231303321

محترف الأهلي المصري يفسخ عقده ويرحل لسبب مثير

3202318155244219735783

الهلال السعودي يواجه الاتفاق في غياب دياز

320231813203633788200

المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يلتقي نظيره الهندي غدا

3202318111230844505967

إدارة الفيصلي تؤكد إنهاء متطلبات الرخصة الآسيوية

3202318112613278953488

مادة خطيرة تتسبب في إغماء الجماهير بالدوري الألماني

أخبار متعلقة
32023149188698191815

وفاة حارس النصر والمنتخب السعودي الأسبق