الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

فلسطين النيابية: الاحتلال يستهدف الأردن والوصاية الهاشمية

تحويلات مرورية على أوتوستراد عمان - الزرقاء

رئيس الوزراء : لا ضير من إعادة مشروع هذا القانون

بعد فرض رسوم بنسبة 40% .. هذه الدول العربية الأكثر استيراداً للبصل الهندي

حريق يتسبب بسحابة سوداء بالعقبة .. والامن يكشف التفاصيل - صورة

ما هي دلالات ظهور نجم سهيل؟ فلكي يبيّن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره الأمريكي

الامن العام : وفاة 4 اشخاص اثر سقوطهم داخل بركة محطة تنقية

انتهاء العطلة القضائية الخميس 31 آب والمحاكم تباشر أعمالها الأحد 3 أيلول المقبل

هل يعاقب الاردنيون على منشوراتهم القديمة بعد تطبيق قانون الجرائم الالكترونية ؟

الأربعاء، 23-08-2023 02:29 م

وفاة الملاكم الألماني رينيه فيلر

8202323103327344158055


الوكيل الإخباري -  توفي الملاكم الألماني رينيه فيلر عن عمر 69 عاما، حسبما أعلنت زوجته مساء الثلاثاء.

وكتبت ماريا فيلر على حسابهما المشترك بإنستجرام: "يدا بيد وبين ذراعي رحلت في سلام في الساعة 5:50 مساء (1550 بتوقيت جرينتش) اليوم في المنزل".

وأضافت: "أوجه شكري للحياة الجميلة والحب العظيم الفريد، لا يمكن لأحد أن يحل محلك، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يصبح مثلك! قاتلت مثل الأسد، ولكن لسوء الحظ خسرت آخر معاركك".

وكان فيلر، الذي عاش في مدينة بفورتسهايم جنوب غرب ألمانيا، يعاني من مرض ألزهايمر منذ عام 2014.

وتوج فيلر بأول لقب له في ألمانيا في عام 1972، وبعدها أضاف أربعة ألقاب في منافسات وزن الريشة.

ومثل ألمانيا الغربية السابقة في منافسات وزن الريشة في أولمبياد مونتريال 1976، قبل أن يصبح لاعبا محترفا في عام 1981.

وحقق رقما قياسيا في منافسات المحترفين حيث حقق 51 انتصارا، والنزال الوحيد الذي خسره كان أمام الملاكم الدنماركي جيرت بو جاكوبسن.

وفي عامي 1983 و1988 توج بلقب بطولة أوروبا للوزن الخفيف.

ويعرف فيلر باسم "فيلر الجميل"، وتم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات بسبب تجارة الكوكايين وتجارة البضائع المسروقة والتزوير في عام 1999، ولكنه خرج في عام 2003.

وبعد الإفراج عنه، قام فيلر بتجربة العمل كممثل، وموسيقي، ومدرب ملاكمة، ولعب دور البطولة في العديد من برامج تليفزيون الواقع في ألمانيا.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232314729952073606

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

8202323115733901777351

نجم برشلونة يمهد الطريق لتحقيق رغبة مدرب الهلال

8202323111740845485489 (1)

بعد شرائه من الأهلي السعودي.. عمر السومة يفشل في أول اختبار حقيقي مع العربي القطري

820232310564467623900

ساعات تفصل برشلونة عن ضم كانسيلو

820232310417572899824

المصري عمرو وردة يتقدم بطلب مفاجئ للرجاء المغربي بعد أيام من انضمامه إليه

820232310149336167804

قرار مثير من مدرب باريس سان جيرمان بشأن مبابي