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الثلاثاء، 23-01-2024 03:19 م

وفاة الهداف التاريخي لمنتخب إيطاليا

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الوكيل الإخباري - توفي الهداف التاريخي لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، جيجي ريفا، عن عمر يناهز 79 عاماً، أمس الاثنين.

وسجل ريفا 35 هدفاً في 42 مباراة دولية خاضها مع منتخب إيطاليا، علماً بأنه كان أحد أعضاء المنتخب الأزرق، الذي توج بكأس الأمم الأوروبية 1968، كما تواجد مع الفريق خلال خسارته نهائي كأس العالم عام 1970 بالمكسيك أمام منتخب البرازيل.

وكان ريفا أيضاً أحد نجوم فريق كالياري، حيث قاد الفريق المنتمي لجزيرة سيردينا للتتويج بلقبه الوحيد في بطولة الدوري الإيطالي عام 1970.

ونعى نادي كالياري النجم الإيطالي الشهير، حيث كتب في بيان: "كان الأعظم بينهم جميعاً. إنه أفضل مهاجم إيطالي في التاريخ بلا جدال. وأحد أكثر المهاجمين الشرسين على الإطلاق. كان اسمه جيجي ريفا، المعروف أيضًا باسم رومبو دي تونو".
أضاف كالياري في بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا: "إنه لاعب كرة قدم رائع، ورياضي مستقيم، وحامل للقيم والمبادئ. إن ريفا أسطورة حقيقية، خالدة. إنه أيقونة سيردينيا، أرضه التي اختارها، والتي كان مرتبطاً بها بالحب العميق. وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاماً. إنه يوم حزين لنا ولكرة القدم في العالم بأسره".

وقامت الجماهير بالتصفيق لمدة دقيقة في بداية الشوط الثاني للمباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي بين فريقي إنتر ميلان ونابولي أمس، التي جرت في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، رثى كلاوديو رانييري، المدير الفني الحالي لكالياري، وفاة ريفا، حيث قال لموقع النادي الألكتروني الرسمي: "إنها الأخبار التي لم أكن أرغب في سماعها أبداً. أشعر بالصدمة، أنا عاجز عن الكلام. رحيل جيجي يترك فراغاً لا يمكن ملؤه فينا جميعاً".

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