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الخميس، 04-07-2024 12:46 م

وفاة بطل العالم في المصارعة اليونانية الرومانية بعمر 27 عاما



الوكيل الاخباري- توفي بطل العالم في المصارعة اليونانية الرومانية نوجزاري تسورتسوميا بعمر 27 عاما.اضافة اعلان


جاء ذلك على صفحة "فيسبوك" الخاصة باتحاد المصارعة الجورجي.

ولم يتم تحديد سبب وفاة الرياضي. وبحسب موقع Primetime.ge، تم العثور على جثة المصارع في منزله بمدينة خوبي الجورجية، ويعتبر أقارب المصارع أن الانتحار هو السبب الأولي للحادث.

وأعرب اتحاد المصارعة الروسي عن تعازيه بشأن الحادث على موقعه الرسمي على الإنترنت.

ويعد تسورتسوميا بطل العالم في فئة الوزن حتى 55 كيلوغراما، وفاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 2019 التي أقيمت في العاصمة الكازاخية أستانا.

 




 

 


 

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