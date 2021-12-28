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الثلاثاء، 28-12-2021 10:33 ص

وفاة بطل الملاكمة 'أندرتيكر' بكورونا

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الوكيل الإخباري-توفي بطل الملاكمة البلجيكي الذي عرف بمناهضته للقاحات فيروس كورونا فريدريك سينيسترا بعد أن استخف بإصابته بمرض كوفيد-19، وخرج من المستشفى لعلاج “الفيروس الصغير” بالأكسجين.

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وجاءت وفاة سينيسترا (41عاما) والذي كان يعرف باسم “أندرتيكر” بسبب المضاعفات المتعلقة بالفيروس، بعد خروجه بأسابيع من مستشفى في بلجيكا.
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه بعد خروج سينيسترا من المستشفى أخبر متابعيه أنه سيعالج الأعراض في المنزل.


وكان الملاكم قد نقل إلى المستشفى، في أواخر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بعد أن قام مدربه بإجباره على طلب المساعدة الطبية، ونشر صورا لنفسه وهو في العناية المركزة وفي أنفه أنبوب أكسجين.

ونشر سينيسترا تسجيلا مصورا عبر حسابه في فيسبوك بدا فيه أنه يكافح من أجل التنفس، وكتب في تعليق مرافق أنه “ليس لديه وقت يضيعه مع الأشخاص الكسالى”.


ورغم صعوبة ما يمر به، شجب الملاكم القيود الحكومية لاحتواء فيروس كورونا بنسخته المتحورة وقال إن “الفيروس الصغير” لم يمنعه من النشر على منصات التواصل أثناء وجوده بالمستشفى.


يشار إلى أن سينيسترا كان نشطا على الإنترنت، حتى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكنه توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية في 15من نفس الشهر.
وفي 26 نوفمبر الماضي، أعلن الملاكم أن المباراة المقررة في 4 ديسمبر الجاري قد ألغيت وقال إنه “يشعر بالاشمئزاز” لإلغائها.


وكتب سينسترا “المحارب لا يتنازل عن العرش.. سأعود أقوى”.

ونشر سينيسترا تسجيلا مصورا عبر حسابه في فيسبوك بدا فيه أنه يكافح من أجل التنفس، وكتب في تعليق مرافق أنه “ليس لديه وقت يضيعه مع الأشخاص الكسالى”.


ورغم صعوبة ما يمر به، شجب الملاكم القيود الحكومية لاحتواء فيروس كورونا بنسخته المتحورة وقال إن “الفيروس الصغير” لم يمنعه من النشر على منصات التواصل أثناء وجوده بالمستشفى.


يشار إلى أن سينيسترا كان نشطا على الإنترنت، حتى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكنه توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية في 15من نفس الشهر.


وفي 26 نوفمبر الماضي، أعلن الملاكم أن المباراة المقررة في 4 ديسمبر الجاري قد ألغيت وقال إنه “يشعر بالاشمئزاز” لإلغائها.


وكتب سينسترا “المحارب لا يتنازل عن العرش.. سأعود أقوى”.

 

الجزيرة

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