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الإثنين، 12-06-2023 03:09 م

وفاة شخصين في سباق ألعاب قوى بالإكوادور

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الوكيل الإخباري - توفي شخصان الأحد في الإكوادور، خلال مشاركتهما في سباق 15 كلم التقليدي كيتو أوليتماس نوتيسياس، الذي يجذب العديد من العدائين الأجانب، بحسب ما ذكر المنظمون.

وأشار المنظمون في بيان دون تحديد هوية الضحيتين: "يؤكد منظمو السباق وفاة شخصين على المسار، بسبب سكتة قلبية".

وجمعت النسخة الستون من السباق أكثر من 20 ألف عداء، بين مقر الصحيفة اليومية أولتيماس نوتيسياس في جنوب كيتو، والملعب الأولمبي أتاهوالبا في شمال العاصمة الأميركية الجنوبية الواقعة على ارتفاع 2850 مترا فوق سطح البحر.

وأحرز لقب السباق البوليفي هكتور غاريباي لدى الرجال بزمن 45 دقيقة و7 ثوان، والبيروفية روسيو كانتارا لدى السيدات بزمن 52 دقيقة و27 ثانية.

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