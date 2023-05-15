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الإثنين، 15-05-2023 03:53 م

وفاة قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق

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الوكيل الإخباري - توفي فيران أوليفيا قائد منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس أوروبا لكرة القدم عام 1964، الأحد، عن عمر 86 عاما.

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وفاز مدافع وقائد برشلونة السابق الذي لعب أكثر من 500 مباراة مع الفريق الكتالوني بين عامي 1956 و1969، بالدوري الإسباني مرتين (1959 و1960)، ورفع كأس الملك 4 مرات (1957 و1959 و1963 و1968).

وقال النادي في موقعه على الإنترنت: "خلال الفترة التي قضاها كلاعب، كان مدافعا من الدرجة الأولى".
وعمل أوليفيا مديرا لبرشلونة في عهد الرئيس خوسيه لويس نونيز، بين عامي 1989 و1993.

 

ملاعب

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