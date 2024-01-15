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الإثنين، 15-01-2024 03:51 م

وفاة لاعبين جزائريين في فرنسا

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الوكيل الإخباري - تُوفي لاعبان جزائريان ينشطان رفقة نادي بورجيه مولون، الناشط بدوري الدرجة الثالثة الفرنسي، الأحد، بعد تعرضهما لحادث مروري أليم.

وذكرت صحفية "leberry" الفرنسية أن أرسلان قديورة، شقيق الدولي الجزائري عدلان قديورة، كان في طريقه إلى مدينة أوفيرني للتزلج، رفقة زميله في الفريق أكسل صالحي، قبل أن يتعرضا لحادث على الطريق السريع.

ومن جانبه، قال ديفيد باربوسا، رئيس نادي بورجيه مولون: "نحن نشعر بالإحباط، أكسل وأرسلان شابان مليئان بالحياة، ونحن تبنينا موهبتيهما.. والآن النادي بأكمله مدمر.. سيكون من الصعب للغاية التعافي من ذلك".

بدوره، نعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الفقيدين.

وقال صادي في بيان، عبر موقع الاتحاد الجزائري: "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الاتحادية الجزائرية، وليد صادي، وأعضاء المنتخب الوطني ببواكي، بنبأ الوفاة المأساوية لأحد أخوة اللاعب الدولي عدلان قديورة، خلال حادث سير".

وأضاف: "وفي هذا الظرف الأليم، يتقدم رئيس الفاف، إلى عدلان قديورة ووالده ناصر، وجميع أفراد عائلتهم وأقارب الفقيد، بأصدق التعازي وعميق المواساة.. ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل الفقيدين في فسيح جناته، وأن يتغمدهم بواسع رحمته".

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