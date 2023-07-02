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الأحد، 02-07-2023 12:05 م

وفاة لاعب كمال أجسام شهير.. السبب (مرض غريب)

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الوكيل الإخباري - توفي لاعب كمال أجسام معروف على يوتيوب باسم "Joesthetics" عن عمر يناهز 30 عاما، بسبب معاناته من مرض غريب لا يلائم طبيعة النشاط البدني للاعبي كمال الأجسام.

وفي مقابلة سابقة له خلال الشهر الماضي تحدث جو عن إصابته بمرض عضلي، حيث أن عضلاته حساسة بشكل غير عادي للضغط.

وقال جو إنه كان يخشى أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.

وكتبت صديقة جو على "إنستغرام": " كنت معه خلال رحلة المرض، اشتكى من ألم في رقبته قبل أيام من الوفاة".

واكتسب جو شهرة من خلال روتين كمال الأجسام الذي يتبعه بمحتوى يشاركه من المتابعين بشكل شبه يومي.

وعلق أحد المتابعين على خبر وفاته قائلا: "أرقد بسلام يا أخي، لقد ألهمتني بعدة طرق. حلّق عالياً".

وقال آخر: "رجل كبير بقلب أكبر! سأفتقدك !!!"

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