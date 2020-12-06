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الأحد، 06-12-2020 11:45 ص

وفاة لاعب نادي الشارقة الإماراتي

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الوكيل الإخباري- نعى نادي الشارقة الإماراتي لاعبه سلطان سعيد، لفريق كرة القدم تحت 21 عاما، الذي توفي السبت بعد صراع مع المرض.

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وكتب النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يتقدم نادي الشارقة الرياضي بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة وذوي المغفور له بإذن الله، سلطان سعيد مفتاح، لاعب الفريق تحت 21 عاما، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".


ولم يكشف النادي الإماراتي عن تفاصيل مرض اللاعب.

وأجاد سلطان سعيد من مواليد 18 ديسمبر 2000، اللعب كمدافع.

وكان آخر ظهور له مع الفريق العام الماضي بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.


 




 

 


 

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