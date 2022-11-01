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الثلاثاء، 01-11-2022 01:50 م

وفاة مقاتل روسي عن عمر يناهز 33 عاما

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الوكيل الإخباري - توفي رياضي الفنون القتال المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر بيساريف عن عمر يناهز 33 عاما، الثلاثاء.

وأفادت وكالة "تاس" أن المقاتل الروسي توفي أثناء نومه، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة، ووفقا للفحوصات الأولية، فإن الوفاة كانت نتيجة تسمم غذائي.

وقال مصدر لوكالة "تاس" إن زوجة بيساريف موجودة في المستشفى بسبب مشاكل صحية.
وشارك بيساريف في البطولات التابعة لمنظمات RCC و Fight Nights.

وآخر نزال خاضه في فبراير 2020، عندما خسر أمام مكسيم أوسويان.

في المجموع ، خاض بيساريف خمس نزالات في MMA، سجل ثلاثة انتصارات وعانى من خسارتين.

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