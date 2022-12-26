وفاة نجم يوفنتوس السابق

الوكيل الإخباري - توفي اللاعب الأوروغواياني السابق فابيان اونيل عن عمر 49 عاماً.



ولعب اونيل سابقا في الدوري الايطالي مع كالياري ويوفنتوس وبيروجيا.



وقال الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم في بيان رسمي: "نأسف ببالغ الحزن والصدمة لوفاة اللاعب السابق لمنتخب الأوروغواي فابيان أونيل. تعازينا لعائلتك وأصدقائك".



وكان اونيل قد اعتزل كرة القدم مبكراً ومثّل اونيل منتخب بلاده الأوروغواي في 19 مباراة مسجلا هدفين.

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