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السبت، 26-08-2023 11:50 ص

وفاة نجم WWE المصارع برايت وايت

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الوكيل الإخباري -  أعلن الأسطورة "تريبل إتش" رئيس فريق الإبداع في اتحاد WWE للمصارعة عن وفاة المصارع براي وايت المعروف بـ “ذا فيند” عن عمر 36 عامًا.

وكتب "تريبل إتش" عبر صفحته الشخصية بمنصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم تويتر: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE مدى الحياة ويندهام روتوندا - المعروف أيضًا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق ".

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وأضاف: "تعازينا لعائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

يذكر أن براي كان يواجه مرضًا خطيرًا في آخر أيامه ولم يتم الكشف عنه، وكان يتلقى العلاج والتأهيل للعودة إلى الحلبات في الفترة القادمة.

كما أن براي وايت هو الشخص الثاني من عائلة وايت الذي يفارق الحياة بعد المصارع برودي لي “لوك هاربر” الذي توفي عام 2020.

 

ملاعب 

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