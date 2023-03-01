وفاة هداف فرنسا التاريخي في كأس العالم جوست فونتين

الوكيل الاخباري - ملاعب - توفي الأسطورة الفرنسية جوست فونتين صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم (13 هدفا) عام 1958، عن عمر 89 عاما، اليوم الأربعاء، كما علمت وكالة "فرانس برس" من عائلته.





وكان فونتين (21 مباراة دولية) أحد نجوم منتخب فرنسا في مونديال السويد عام 1958، عندما قاد منتخب بلاده إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام البرازيل بقيادة بيليه.



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