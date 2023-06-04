وفد سعودي يصل مدريد لإنقاذ صفقة بنزيما

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن تحرك رسمي من نادي اتحاد جدة السعودي، لحسم صفقة الفرنسي كريم بنزيما.



وبحسب توني خوان مارتي، الصحفي بشبكة "ريليفو"، فإن رئيس نادي اتحاد جدة ونائبه سيتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد، طوال اليوم الأحد، من أجل إنقاذ الصفقة.



وتأتي هذه الأنباء وسط تضارب التقارير، بين موافقة اللاعب على العرض السعودي هذا الصيف، أو إمكانية استمراره مع ريال مدريد.



وأشار توني، إلى أن بنزيما سيعقد جلسة مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، خلال الساعات المقبلة لإبلاغه بقرار الرحيل.



وأفادت التقارير مؤخرا، بأن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي هذا الموسم، عرض على بنزيما الانتقال له مقابل 100 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.



وأكد التلفزيون الرسمي السعودي، أن بنزيما وافق على العرض، مع تأكيدات عن تواصله هاتفيا مع زميله السابق كريستيانو رونالدو، ليستفسر منه عن الحياة في المملكة واللعب بالدوري السعودي.

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