الجمعة 03-12-2021
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الجمعة، 03-12-2021 02:18 ص

وفد من سحاب للمباركة للفيصلي بلقب كأس الأردن

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
زار وفد من نادي سحاب وبمقدمته رئيس النادي علي أبو حماد، النادي الفيصلي لتهنئته بلقب كأس الأردن، والذي توج النادي الأزرق به بعد فوزه على السلط في مباراة النهائي والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي وانتهت فيصلاوية بهدف نظيف.اضافة اعلان


 
ونشر الحساب الرسمي للنادي الفيصلي على تويتر صور من الزيارة وكتب : 
" من تواجد إدارة نادي #سحاب في القلعة الزرقاء لتقديم التهنئة بحصد الزعيم لقب بطولة كأس الأردن 21. أهلاً وسهلاً بك في بيت الزعامة. "




وتتوالى زيارات الوفود لمقر النادي الفيصلي بمنطقة غمدان بعد تتويجه بلقب الكأس للمرة 21 بتاريخه، حيث نشر الفيصلي مؤخرا صورا لوفد من أندية الرمثا، الهاشمية، الحسين إربد وشباب الأردن .

 




 

 


 

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