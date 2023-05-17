وكيلة هالاند: الشرط الجزائي في عقده يذكرني "بجزيرة الكنز"

الوكيل الإخباري - سخرت رافاييلا بيمنتا، وكيلة أعمال النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ما تردد حول وجود شرط جزائي في عقد نجم دورتموند السابق.



وترددت أنباء كثيرة، حول وجود شرط جزائي في عقد هالاند، بقيمة 200 مليون يورو، يحق تفعيله في صيف 2024.



وقالت بيمنتا، في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات عبر حسابه على "تويتر": "الشرط الجزائي في عقد هالاند لغز، إنه يذكرني بجزيرة الكنز، لا أحد يعرف مكانها، أنا أحب ذلك!".



وكشفت تقارير، أن الشرط الجزائي كان مرتبطا بمصير بيب جوارديولا، قبل أن يجدد المدرب الإسباني عقده، ويتم حذف الشرط.



وعن تلك الأقاويل، أوضحت بيمنتا: "لا تعليق على العقود، كان لدينا العديد من القصص حول ذلك".



ويتصدر هالاند قائمة هدافي البريميرليج حاليا، برصيد 36 هدفا، وذلك في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي.

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