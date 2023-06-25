وكيل أعمال المغربي حكيمي يهاجم الجزائرية فايزة العماري والدة مبابي!

الوكيل الإخباري - هاجم الأرجنتيني أليخاندرو كامانيو، وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، الجزائرية فايزة العماري والدة كيليان مبابي، خلال مقابلة خاصة مع يومية "آس" الإسبانية.



ويرتبط حكيمي (24 عاما) مع مبابي بعلاقة صداقة قوية، فهما زميلان منذ سنوات في فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، لكن يبدو أن هناك أمورا تحدث من تحت الطاولة قد تعكر صفو الصداقة، حسب تصريحات كامانيو.



وأنشأت السيدة فايزة العماري شركة وكالة أعمال مؤخرا وأصبحت وكيل أعمال مبابي، وقال كامانيو إنها تحاول جذب حكيمي إلى شركتها، مستغلة صداقة نجلها مع النجم المغربي: "يبدو لي أنه عدم احترام للمهنة"، هكذا تحدث وكيل حكيمي.



وأضاف: "أشرف جزء من عائلة شركتنا وهو مقتنع بالمشروع.. كونك والدة لاعب كرة قدم لا يكفي ولا يعني أنكِ تحظين بمؤهلات وكيل الأعمال، إنها تستغل كونها والدة لاعب رائد في اللعبة لتتدخل في السوق".



وأضاف كامانيو: "علاقة أشرف ومبابي قوية ونحن نعلم ذلك ونحترمه، لكن في نفس الوقت بيئة مبابي تعج بالتسريبات، شركة السيدة العماري لا تمتلك لاعبين سوى نجلها، إنها شركة ناشئة تفتقر إلى الخبرات، إنها مجرد علاقة بين ابن ووالدته".



واختتم أليخاندرو كامانيو حديثه بهذا الصدد، قائلا: "بالنسبة إلينا هي والدة اللاعب فقط، لا نضعها في الاعتبار كوكيلة أعمال منافسة.. ومع ذلك نتمنى لها التوفيق والتعامل مع أفضل اللاعبين كونها لا تمتلك سوى مبابي فقط في شركتها، وأيضا أطالب باحترام المهنة".



وحول سؤال عن إمكانية عودة حكيمي إلى ريال مدريد، أجاب أليخاندرو كامانيو: "إن كان ريال مدريد يريد اللاعب فلنجلس ونتحدث. إن سألت حكيمي ستجد أنه من مشجعي الريال، لقد عاش ولعب هناك ويعرف النادي من الداخل والخارج".



وغادر أشرف حكيمي ريال مدريد منذ 5 سنوات باتجاه بوروسيا دورتموند الألماني، بعد أن ترعرع في الفئات السنيّة للنادي الملكي وصولا للفريق الأول عام 2017، حينما حصد معه دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية موسم (2017-2018).

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