وكيل صلاح غاضبا: ما يتردد عن مستقبله كلام فارغ

الوكيل الإخباري - رد رامي عباس، وكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، اليوم الاثنين، على أنباء مغادرة الأخير صفوف الريدز خلال الصيف المقبل.



وكانت أنباء قد انتشرت مؤخرا عن استعداد صلاح للرحيل عن فريقه، خاصة إلى باريس سان جيرمان.



وأعاد عباس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، نشر خبر من شبكة "Anfield Watch" المهتمة بالفريق الإنجليزي، يقول: "محمد صلاح مستعد لمغادرة ليفربول في الصيف، إذا فشل الريدز في التأهل إلى دوري الأبطال".



وعلق وكيل صلاح على الخبر قائلا: "كلام فارغ.. لم يتم مناقشة هذا أو التفكير فيه.. لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".



يذكر أن ليفربول يحتل حاليا المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة.



ويعاني الريدز على المستويين المحلي والأوروبي في الفترة الأخيرة، حيث تعرضوا للهزيمة أمام ريال مدريد (5-2) في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، قبل أن يتعادلوا مع كريستال بالاس سلبيا في البريميرليج.

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