الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

الديحاني يودع الملك وولي العهد - صور

مدير الأمن العام يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

اختتام مسابقة هالت برايز في جامعة العلوم والتكنولوجيا

فاعليات في الكرك تؤكد أهمية إطلاق برامج لتشغيل الشباب

بحث التعاون بين مجلس محافظة جرش والوطنية للتدريب والتشغيل

المعايطة : مديرية الأمن العام ماضية في التصدي لآفة المخدرات

كيف تتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال عبر الإنترنت؟

اليرموك: التنسيب لمجلس التعليم العالي برفع نسبة البرامج غير العادية

المركزي: الحكومة استدانت 5.5 مليار دينار وسددت 4.1 مليار دينار في 2022

الإثنين، 27-02-2023 04:16 م

وكيل صلاح غاضبا: ما يتردد عن مستقبله كلام فارغ

2202327144120869841717


الوكيل الإخباري - رد رامي عباس، وكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، اليوم الاثنين، على أنباء مغادرة الأخير صفوف الريدز خلال الصيف المقبل.

وكانت أنباء قد انتشرت مؤخرا عن استعداد صلاح للرحيل عن فريقه، خاصة إلى باريس سان جيرمان.

وأعاد عباس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، نشر خبر من شبكة "Anfield Watch" المهتمة بالفريق الإنجليزي، يقول: "محمد صلاح مستعد لمغادرة ليفربول في الصيف، إذا فشل الريدز في التأهل إلى دوري الأبطال".

وعلق وكيل صلاح على الخبر قائلا: "كلام فارغ.. لم يتم مناقشة هذا أو التفكير فيه.. لم يخطر ببالنا عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن ليفربول يحتل حاليا المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة.

ويعاني الريدز على المستويين المحلي والأوروبي في الفترة الأخيرة، حيث تعرضوا للهزيمة أمام ريال مدريد (5-2) في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، قبل أن يتعادلوا مع كريستال بالاس سلبيا في البريميرليج.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202327161630430300442

3 أندية سعودية تتنافس على خطف كريم بنزيما

220232716728685572300

الاتحاد الإسباني يكشف عن حكم كلاسيكو الريال وبرشلونة في كأس الملك

2202327151827326928348 (1)

صقور السلة يتغلبون على الفلبين بفارق نقطة

2202327133148985408122

7 صدمات خلال شهر.. لعنة الفراعنة تصيب الكرة المصرية

220232713556208400630

هل حسم ميسي جائزة ذا بيست؟

2202327112113962516493

هل يقود رونالدو النصر للمشاركة بمونديال الأندية بدلاً من الهلال؟

أخبار متعلقة
220232792027549346777

رغبة ميسي تعيد صلاح إلى حسابات سان جيرمان

220234104439417237629

على خطى كريستيانو.. وجهة عربية تجذب اهتمام زياش في الشتاء!

22023491713432737279

آخر تطورات مستقبل ميسي.. 3 أسابيع أمام باريس وبرشلونة يترقب

22023191912519233159

رسميا.. باريس يستغني عن نافاس

1202329102943880348885

باريس سان جيرمان يستضيف ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

120232910455347531091

الخليفي يستعين بنيمار لخطف ساحر آرسنال