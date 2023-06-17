وكيل صلاح يرد على أنباء قرب موكله من التوقيع لسان جيرمان

الوكيل الإخباري - حرص رامي عباس، وكيل أعمال هداف نادي ليفربول محمد صلاح، على الخروج سريعا للرد على الشائعات التي ربطت النجم المصري بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض ليونيل ميسي.



وزعمت تقارير صحفية فرنسية بأنه كان هناك اجتماعا جمع بين رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، وصلاح في المغرب.



ورد رامي عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على تدوينة لصحيفة "Get French Football News" زعمت اجتماع صلاح مع الخليفي في المغرب لمناقشة إمكانية انضمامه للفريق الباريسي لتعويض ميسي المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

اضافة اعلان

وقال عباس في تعليقه على تدوينة الصحيفة: "صلاح لم يلتق بأحد في المغرب أثناء معسكر المنتخب، هذه هي القصة القصيرة".



وكان الخليفي سافر نهاية الأسبوع الماضي للمغرب لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، فيما شارك صلاح في مباراة منتخب بلاده ضد غينيا التي أقيمت أمس الأربعاء في مدينة مراكش المغربية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.



تجدر الإشارة إلى أن صلاح وقع في الصيف الماضي على عقد جديد مدته ثلاث سنوات مع ليفربول يبقيه في "أنفيلد" حتى عام 2025.





ملاعب