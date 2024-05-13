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الإثنين، 13-05-2024 02:48 م

وكيل هالاند الجديد يظهر في قمة البريميرليج

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الوكيل الإخباري - ظهر وكيل أحد اللاعبين البارزين في ملعب "أولد ترافورد" لحضور مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس"، صورة إلفيس باسانوفيتش وكيل بنجامين سيسكو، مهاجم لايبزيج، في ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن سيسكو على رادار أندية عديدة في أوروبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها ميلان وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وسجل المهاجم السلوفيني 17 هدفا خلال 41 مباراة مع لايبزيج بمختلف البطولات هذا الموسم.

وأوضحت تقارير أن مسيرة سيسكو تتشابه كثيرا مع إيرلينج هالاند، نجم السيتي، بسبب اللعب في ذات المركز (رأس الحربة) مع الطول الفارع (1.95 متر)، والسرعة في الركض، بالإضافة إلى بدء التألق مع سالزبورج، ثم الانتقال إلى الدوري الألماني.

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