وليامز يهز شباك أتلتيكو مدريد بهدف عالمي

Nico Williams is HIM💎pic.twitter.com/FE9WUtI23A— ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) December 16, 2023
وبهذا الفوز، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 32 نقطة وقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
أما أتلتيكو مدريد، فقد خسر مباراته الرابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن برشلونة، لكن الأخيرة سيكون بمقدوره انتزاع المركز الثالث في حال فوزه وحتى تعادله مع فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما في وقت لاحق اليوم.
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