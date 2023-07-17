ولي العهد: أبطالنا من ذهب

الوكيل الإخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بنتائج المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب العربية في الجزائر.



ونشر سموه عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" صورة للاعبي المنتخبات الوطنية الاردنية المشاركين في البطولة مع عبارة " أبطالنا من ذهب" .



وحصد الأردن 18 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و29 ميدالية برونزية، خلال دورة الألعاب العربية التي استضافتها الجزائر في الفترة بين 5 و15 تموز/يوليو.

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