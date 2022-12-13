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الثلاثاء، 13-12-2022 11:16 ص

ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بملك المغرب

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الوكيل الإخباري - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، بالملك المغربي محمد السادس، هنأه بفوز "أسود الأطلس".

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وعبر الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال، عن التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر، مؤكدا أن ما تحقق يعد إنجازا رياضيا عربيا أسعد الجميع، وأعرب ولي العهد السعودي عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي.

فيما عبر ملك المغرب عن الشكر لولي العهد على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها.

وفجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه المفاجئ عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة،

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

 

 

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