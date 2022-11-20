ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022.



وقد وصل في معية ولي العهد، أصحاب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.



كما ضم الوفد أصحاب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.



وشملت قائمة مرافقي ولي العهد أيضا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.



ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.

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