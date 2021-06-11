الجمعة 11-06-2021
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الجمعة، 11-06-2021 09:54 م

ولي العهد للنشامى : يا ريت أقدر أنزل على الملعب وألعب معكم- فيديو

الاتحاد


الوكيل الإخباري - حرص سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على تقديم الدعم لمنتخب النشامى، قبل مواجهته مساء الجمعة، أمام الكويت ضمن التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العام 2022 ونهائيات آسيا 2023.

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وعقد سمو الأمير الحسين اجتماعاً مع منتخب النشامى، عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بُعد"، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والذي وصل عصر الجمعة إلى الكويت، لمؤازرة المنتخب الوطني ومتابعة اللقاء المرتقب.


وأكد سمو الأمير الحسين في حديثه لنجوم النشامى، وقوف الجماهير الأردنية كافة خلف المنتخب، مشيراً إلى أهمية تحقيق النتيجة المرجوة لإسعاد الجماهير.
في المقابل، ثمن نجوم النشامى والجهاز الفني والإداري للمنتخب، دعم سمو الأمير الحسين وحرصه على شحذ همم اللاعبين، لتقديم أفضل المستويات والخروج بالنتيجة المطلوبة.

 

 

 




 

 


 

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