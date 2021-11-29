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الإثنين، 29-11-2021 01:10 م

ولي العهد يحضر افتتاح كأس العرب .. والنشامى يستهل مشواره الاربعاء

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الوكيل – ملاعب – انس عشا 

يحضر سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، حفل افتتاح بطولة كأس العرب "قطر 2021"، والتي ستنطلق في الدوحة غداً الثلاثاء.

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وسيشهد ملعب البيت وهو أحد أبرز ملاعب كأس العالم "قطر 2022" المباراة الإفتتاحية للبطولة ، والتي ستجمع المنتخب القطري بنظيره البحريني عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت الأردن .

ويستهل المنتخب الوطني لكرة القدم  مشواره في البطولة يوم الأربعاء المقبل، عندما يواجه النشامى نظيره السعودي عند الساعة التاسعة بتوقيت الأردن، على ستاد المدينة التعليمية، في مباراة واعدة بالندية والإثارة، وإن كان الأخضر السعودي قد جاء للبطولة بالفريق الرديف، حيث تمتلك قائمته العديد من النجوم الصاعدين الطامحين بإبراز أسمائهم على الساحة الدولية .

 


وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قد وصل لقطر مساء السبت، حيث خاض الأحد تدريبه الأول هناك، كما خضعت البعثة لجلسة التصوير الخاصة بالبطولة، وظهر التفاؤل كبيرا بين لاعبي كتيبة المدير الفني العراقي عدنان حمد والذي يخوض بطولته الرسمية الأولى بعد عودته لتدريب النشامى .

 

ورغم الغيابات الإجبارية المتمثلة بموسى التعمري وعدي الصيفي بعد قرار أنديتهما بعدم السماح لهما بالإلتحاق بالنشامى في البطولة، كون البطولة تقام خارج أيام التوقف الدولي، والغيابات الفنية أمثال محمد أبو زريق شرارة، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش والقائمة تطول، إلا أن حظوظ منتخبنا تبدو كبيرة عطفا على المستويات والنتائج التي تم تقديمها في فترة الإعداد للبطولة .



وكانت شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية أعلنت عن حصولها على حقوق بث البطولة، حيث ستقوم بنقل مباراة النشامى مع السعودية على القناة المفتوحة، وبتعليق عامر الخويذري.


البروفة الأخيرة

وتأتي النسخة الإستثنائية من كأس العرب، والتي تقام بمشاركة 16 منتخب على الملاعب المونديالية كإختبار أخير لقطر قبل كأس العالم 2022، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" اعتماد البطولة لأول مرة بالتاريخ، كبديل عن كأس العالم للقارات؛ للوقوف على تجهيزات قطر لاستضافة كأس العالم لأول مرة بتاريخ الوطن العربي.

 

المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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