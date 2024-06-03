الإثنين 03-06-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد يطلع على استعدادات النشامى لمباراة طاجكستان

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الإثنين، 03-06-2024 12:36 ص

ولي العهد يطلع على استعدادات النشامى لمباراة طاجكستان

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الوكيل الاخباري - اطلع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم، للمباراة القادمة مع نظيره الطاجكستاني، التي ستقام مساء الخميس المقبل في عمان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

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وشارك سمو ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، جانباً من تحضيرات المنتخب للمباراة، على أرضية ستاد عمان الدولي.

 

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