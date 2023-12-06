وولفرهامبتون يستعيد انتصاراته على حساب بيرنلي

الوكيل الإخباري - عاد وولفرهامبتون إلى طريق الانتصارات بالفوز على ضيفه بيرنلي 1 / 0، الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة ال15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



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سجل الكوري الجنوبي هوانج هي تشان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 بعد تمريرة من زميله البرازيلي ماتيوس كونيا.



وتجاوز وولفرهامبتون صدمة الخسارة في الجولتين الماضيتين محققا انتصاره الخامس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ليقفز للمركز الثاني عشر مؤقتا.



أما بيرنلي فلم يهنأ بفوزه العريض على شيفيلد يونايتد 5 /0 في الجولة الماضية، ونال خسارته ال12 في الدوري هذا الموسم مقابل فوزين فقط وتعادل وحيد.



وتجمد رصيد بيرنلي عند 7 نقاط ليبقى في منطقة الخطر بالمركز التاسع عشر وقبل الأخير متخلفا بفارق الأهداف عن إيفرتون الذي يستعد لمواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد في نفس الجولة مساء الخميس.

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