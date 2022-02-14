الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 01:06 م

وولفرهامبتون يطيح بتوتنهام بثنائية بالدوري الإنجليزي

2202213183050591239312


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حقق فريق وولفرهامبتون فوزا مثيرا بهدفين دون رد على مضيفه توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة الإنجليزية لندن، لحساب الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز .


وسجل هدفي وولفرهامبتون هدافه البرتغالي رؤول خيمنيز، ومدافعه البلجيكي لياندير ديندونكير  في الدقيقتين 6 و 18 على التوالي .

 

وبهذا الفوز انتزع وولفرهامبتون المركز السابع من توتنهام، حيث وصل الأول للنقطة 37، فيما تجمد رصيد الثاني عند النقطة 36.

اضافة اعلان

 

المصدر : ملاعب

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
273631193_2078514965684522_4754873807204366645_n

خضوع فريق الرمثا لفحوصات كورونا

220221413636603744413

الأهلي طرابلس يخسر في أول ظهور لشرارة

259750650_1220896711754365_3877955624237119215_n

الفيصلي يعلن عن موعد اختبارات المواهب الكروية الصاعدة

1202211125924969433088

مصعب اللحام يقود الحسين إربد للفوز على الرمثا

250143325_1205353096642060_6682578186055585158_n

أندية كرة القدم النسوية تعبر عن غضبها من الاتحاد ببيان شديد اللهجة

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

الوحدات يتعادل مع مغير السرحان بهدف لمثله

أخبار متعلقة
FLFYP-aXIAMlcKn

شلبية يحتفل في السعودية ،، انتصار جديد للخلود !!

q4bcqqpbivhnwnio9q33

سيدات يوفنتوس يواصلن التألق بالدوري الإيطالي

GettyImages-1229332207

أتلتيكو مدريد ،، ليس أرسنال ولن يخدم برشلونة مجانا !!

259750650_1220896711754365_3877955624237119215_n

النادي الفيصلي يحدد الموعد الجديد لحملة ادعم ناديك

260048307_1220896958421007_1963880817332847137_n

اعلان صادر عن النادي الفيصلي

1202220144240496890606

المجالي وسويلم تقودان كوناك سبور لفوز جديد بالدوري التركي