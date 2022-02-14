وولفرهامبتون يطيح بتوتنهام بثنائية بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

حقق فريق وولفرهامبتون فوزا مثيرا بهدفين دون رد على مضيفه توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير بالعاصمة الإنجليزية لندن، لحساب الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز .





وسجل هدفي وولفرهامبتون هدافه البرتغالي رؤول خيمنيز، ومدافعه البلجيكي لياندير ديندونكير في الدقيقتين 6 و 18 على التوالي .







وبهذا الفوز انتزع وولفرهامبتون المركز السابع من توتنهام، حيث وصل الأول للنقطة 37، فيما تجمد رصيد الثاني عند النقطة 36.

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المصدر : ملاعب

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