ويلز تهزم جبل طارق ودياً

الوكيل الإخباري - فاز منتخب ويلز على ضيفه جبل طارق 4-0، في مباراة دولية ودية استعداداً لخوض تصفيات كأس أمم أوروبا.



تقدم المنتخب الويلزي عن طريق بن دافيز في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كيفر مور الهدف الثاني في الدقيقة 26.



وفي الدقيقة 35، سجل ناثان برودهيد الهدف الثالث لويلز، قبل أن يعود كيفر مور ويسجل الهدف الثاني له والرابع لويلز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



ويحتل المنتخب الويلزي المركز الرابع في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا برصيد سبع نقاط، فيما سيواجه نظيره الكرواتي الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة التي تضم كذلك منتخبات تركيا وأرمينيا ولاتفيا.

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