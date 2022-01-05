ياسين البخيت ونجم ريال مدريد ،، صورة مثيرة للجدل !!

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

واصل نجم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ياسين البخيت تألقه بدوري نجوم قطر، وقاد فريقه أم صلال للفوز على الريان بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى من مرحلة الإياب للبطولة .





وقدم البخيت مستويات رائعة في المباراة وصنع أحد أهداف فريقه، إلا أن لقطة مراوغته للكولومبي خاميس ردورديجيز، لاعب الريان والنجم السابق لأندية ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، إيفرتون الإنجليزي وموناكو الفرنسي، كانت الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الإجتماعي .











وسجل البخيت حتى الآن 5 أهداف بالدوري القطري، وصنع 4 أهداف، ليساهم بـ 9 أهداف من أصل 19 للفريق في الدوري، علما أن فريقه بالمركز السادس على سلم الترتيب بـ 18 نقطة.



المصدر : ملاعب

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